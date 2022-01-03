Гранты МСБ: 67 проектов поддержали в столице в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году принята Дорожная карта по проведению Года молодежи. В рамках этой программы ежегодно для поддержки проектов молодых предпринимателей до 29 лет выделаются средства с республиканского бюджета. 67 проектов было поддержано в уходящем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Однако, помимо этого, львиную долю выделяемых денег составляет местный бюджет. К примеру, в прошлом году из выделенных 345 млн тенге в поддержку предпринимательских инициатив, 300 млн тенге - из местного бюджета.

В 2021 году по решению конкурсной комиссии было поддержано 67 проектов на сумму 318,3 млн. тенге. Из них 23 предпринимателя (13 - многодетные), 22 – из числа молодежи, 23 – социально уязвимые слои населения.

Гранты от 2 до 5 миллионов тенге предоставлены в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2025 года». Чаще всего на эти средства предприниматели покупают оборудование, мебель и компьютерную технику.

Предприниматели, желающие начать новое дело, должны проходить бесплатные курсы по программе «Бастау бизнес» в Палате предпринимателей.

Курс охватывает все модели финансового планирования, основы предпринимательства, экономики, менеджмента, маркетинга, права. Во время прохождения курсов предприниматели изучают все риски, внутренние и внешние рынки и реализуют бизнес-план под руководством бизнес-наставника. Помимо обучения, участники курса могут обратиться в Палату предпринимателей за помощью по созданию бесплатного бизнес-плана.

Конкурсная комиссия, распределяющая гранты, состоит из 11 человек. Среди которых представители местных исполнительных органов, общественных объединений, научных и образовательных учреждений, отраслевые эксперты, региональные СМИ.

Отмечается, что в прошлом году в программу были внесены изменения. Механизм оценки проектов автоматизирован: от приема заявок до соискателей и подписания контрактов. Через специальный портал Qoldau комиссия оценивает проекты. Оценка каждого участника конкурсной комиссии влияет на окончательное решение.

Во избежание коррупционных рисков бизнес-проекты соискателей грантов осуществляются с участием других соискателей-предпринимателей.

Члены комиссии не поддерживают проекты, в которых цена продукта, приобретенного на грантовые средства, выше рыночной. Поэтому рекомендуется показатели в бизнес-плане устанавливать максимально в соответствии с рыночными ценами.

Стоит отметить, что обладателями грантов становятся не только молодые астанчане, но и предприниматели предпенсионного возраста, представители многодетных семей, а также социально уязвимые слои населения.

В Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана подчеркнули, что в связи с мировой пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, предпринимателям оказывается дополнительная поддержка со стороны государства.

Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики в соответствии с Указом Главы государства «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» приняты налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Они охватывают различные сектора экономики от торговли до туристического бизнеса. По Нур-Султану налоговыми послаблениями охвачено более 97 тысяч предпринимателей на общую сумму 31 млрд. тенге.

Вместе с тем, активизирована реализация государственных программ финансовой поддержки. По Дорожной карте бизнеса упрощены условия: увеличена субсидируемая сумма кредита, нивелирована процентная ставка по кредиту до 6% годовых, а также включено портфельное субсидирование и механизм субсидирования программы.

В ведомстве добавили, что с начала года по механизму субсидирования процентных ставок по кредитам поддержано 1 546 договоров на сумму кредитной линии 87,3 млрд. тенге, выданы гарантии по 1 059 кредитам на сумму 12,4 млрд. тенге.