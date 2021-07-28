Гранты до 1 млн тенге получат 30 сельских школ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 30 сельских школ получат гранты до 1 млн тенге на реализацию социальных проектов. Об этом сообщил председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году среди участников данного конкурса - «Учитель Казахстана» - 30 сельских школ дополнительно получат малые гранты в размере до 1 млн тенге. Преимущественно сельские школы, именно на реализацию социальных проектов. Допустим, школа хочет улучшить свой библиотечный фонд, либо же озеленить территорию, либо же улучшить новым оборудованием класс», - пояснил Ермек Мажитов.

Ранее он рассказал о ходе реализации Национальной премии «Учитель Казахстана».

«Мы хотим проинформировать наших учителей и слушателей о ходе реализации проекта Национальной премии «Учитель Казахстана» в рамках глобальной премии «Учитель мира». Глобальная премия «Учитель мира», это аналог Нобелевской премии для учителей с призовым фондом в 1 млн долларов США», - сказал Ермек Мажитов.

Было отмечено, что цель проекта - повышение престижа труда педагогов, повышение статуса педагогов, а также выведение казахстанских педагогов на глобальный уровень.