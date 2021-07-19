Гранты для талантливой молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары» будут присуждаться ежегодно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет присуждаться ежегодно. Об этом заявил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях государственной поддержки талантливой молодежи грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет присуждаться ежегодно.

«Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» разработан в соответствие с поручением Главы государства и в рамках празднования 30-летия Независимости страны планируется присудить гранты на реализацию своих проектов и новых идей. Данный грант присужден по направлениям «Наука», «Культура», «Бизнес» «Информационные технологии», «Медиа». На присуждение гранта претендует молодежь не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок», – сказал Шахмардан Байманов на брифинге в СЦК.

Напомним, 5 января текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в республиканской газете «Егемен Қазақстан», предложил учредить грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», в целях поддержки талантливой молодежи, родившейся в годы Независимости.

В результате Правительство Республики Казахстан приняло Постановление от 8 июля 2021 года № 469 «О присуждении гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

С сегодняшнего дня Министерство информации и общественного развития РК начинает принимать конкурсные заявки претендентов до 20 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Министерство информации и общественного развития РК объявило о начале конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».