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    17:23, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Гранты для талантливой молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары» будут присуждаться ежегодно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет присуждаться ежегодно. Об этом заявил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях государственной поддержки талантливой молодежи грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет присуждаться ежегодно.

    «Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» разработан в соответствие с поручением Главы государства и в рамках празднования 30-летия Независимости страны планируется присудить гранты на реализацию своих проектов и новых идей. Данный грант присужден по направлениям «Наука», «Культура», «Бизнес» «Информационные технологии», «Медиа». На присуждение гранта претендует молодежь не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок», – сказал Шахмардан Байманов на брифинге в СЦК.

    Напомним, 5 января текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в республиканской газете «Егемен Қазақстан», предложил учредить грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», в целях поддержки талантливой молодежи, родившейся в годы Независимости.

    В результате Правительство Республики Казахстан приняло Постановление от 8 июля 2021 года № 469 «О присуждении гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

    С сегодняшнего дня Министерство информации и общественного развития РК начинает принимать конкурсные заявки претендентов до 20 сентября 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Министерство информации и общественного развития РК объявило о начале конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».


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