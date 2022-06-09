9 Июня 2022 00:31

Гранты для развития внутреннего туризма выделяют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса показала необходимость развития внутреннего туризма в Актюбинской области. В этих целях с 2020 года были актуализированы все туристические маршруты Актюбинской области. Вопрос развития внутреннего туризма обсудили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе с целью развития туризма активно реализуют меры государственной поддержки. Так, в 2020 году в рамках «Дорожной карты бизнеса» выделено 5 грантов для субъектов туристической отрасли, в текущем году будет предоставлен еще один грант. К 5 субъектам предпринимательства в рамках данной государственной программы подвели инфраструктуру.

Также в 2021 году в аэропорту Актобе открыли туристско-информационный центр Visit Aktobe, где каждый желающий может получить полную информацию о местных туристических продуктах и достопримечательностях.

«Есть положительные результаты принятых мер. К примеру, в текущем году в Yurta Park будет открыт аквапарк, у Волчьего водопада в текущем году организован глэмпинг. Шаг за шагом развивается необходимая инфраструктура на туристических объектах», - сказал руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов.

Также на совещании обсудили вопрос ремонта и строительства дорог, входящих в туристические маршруты. Аким области Ондасын Уразалин отметил, что внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионе, поэтому важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам.

К примеру в этом году будет отремонтирована дорога до села Алтай батыр Байганинского района, рядом с которым расположена одна из достопримечательностей региона - песчаная долина Аккумсагыз.