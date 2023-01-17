Гранты для НПО предоставляют по новым правилам в этом году

17 Января 2023, 12:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки гражданских инициатив объявил о старте приема заявок на конкурс по предоставлению государственных грантов для неправительственных организаций (НПО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман пояснил, что гранты для неправительственных организаций предоставляются в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы.

«Необходимо подчеркнуть, что реализация грантов по всем направлениям позволяет центру увидеть всю картину социальных потребностей и нужд, а также возможностей местных инициативных групп и общественных организаций.

Общая сумма грантов, выделенных из средств республиканского бюджета, на 2023 год составляет 1 млрд 292 тысяч тенге», - сказал Галым Курман в ходе брифинга СЦК.

Он отметил, что в этом году заявки от НПО принимаются согласно новым правилам предоставления грантов.

«В рамках нового механизма внедряется подход «снизу-вверх», когда неправительственные организации сами предлагают пути решения проблемы. На основе консультаций с НПО, общественностью и анализа международного опыта внедрена система градуированных грантов. Внедрены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные гранты. В зависимости от вида гранта определяются различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности», - сообщил Г. Курман.

Председатель центра проинформировал, что срок реализации краткосрочных грантов составляет от трех до 12 месяцев, среднесрочных грантов – от одного года до двух лет. А долгосрочные гранты реализуются от 2 до 3 лет.

«Еще один из часто задаваемых вопросов от НПО – о суммах грантов. По краткосрочным грантам объем финансирования составляет не менее 500-кратного и не более 3000-кратного размера месячного расчетного показателя. По среднесрочным грантам объем финансирования составляет не менее 3000-кратного и не более 10000-кратного размера МРП. И по по долгосрочным грантам объем финансирования - не менее 10000-кратного размера месячного расчетного показателя», - сказал Галым Курман.

По его словам, всех победителей конкурса определит независимая экспертная комиссия, в состав которой вошли гражданские активисты, общественники, эксперты. Так как главными принципами работы центра являются открытость и прозрачность, все заседания комиссии будут транслироваться в прямом эфире на странице в Facebook.

В этом году по заказу Министерства информации и общественного развития РК будет реализовано 47 государственных грантов, из которых 22 – краткосрочные, 16 – среднесрочных и 9 долгосрочных проектов по шести сферам:

поддержка социально уязвимых слоев населения;

содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;

защита прав, законных интересов граждан и организаций;

укрепление общественного согласия и общенационального единства;

поддержка молодежной политики и детских инициатив;

содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.

Он уточнил, что в конкурсе на предоставление государственных грантов могут принять участие НПО, сведения о которых содержатся в Базе данных НПО (infonpo.gov.kz) и соответствующих техническим требованиям подачи документов. Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся оператору с 12 января по 1 февраля, на долгосрочные гранты - с 12 января по 15 февраля.