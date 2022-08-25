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Гранты акима области получили 107 атырауских выпускников школ

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Августа 2022, 07:29
Гранты акима области получили 107 атырауских выпускников школ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году 107 атырауских выпускников школ смогут получать бесплатное образование по гранту акима области. Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания был рассмотрен список претендентов, подавших заявку на грант акима области. Прием документов на образовательные гранты на конкурсной основе за счет средств местного бюджета акимата Атырауской области на 2022-2023 учебные годы проходил с 10 по 17 августа.

По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекеновой, для решения проблемы с дефицитом кадров в регионе за счет средств областного бюджета выделяются образовательные гранты в сферах здравоохранения, образования, культуры. В этом году на участие в конкурсе подал заявление 231 абитуриент. Большинство выпускников, получивших грант акима – это будущие учителя и врачи.

«Из 107 выпускников, выигравших грант акима области, 32 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, 19 выпускников – в Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, пятеро молодых людей получили образовательные гранты в Казахскую Национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова. Девять выпускников поступили в Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», 40 – в Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, один – в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова и еще одна студентка – в Казахский национальный женский педагогический университет», - сообщила Айнагуль Дуйсекенова.



Фото: res.cloudinary.com



Атырауская область   Образование   Вузы   Культура   Акимат   Здравоохранение   Общество  
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