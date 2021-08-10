Гранты акима города получили начинающие предприниматели Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Шесть молодых бизнесменов получили гранты акима Балхаша. На развитие и поддержку молодёжного предпринимательства в этом году было направлено 10 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грант акима города Балхаша выдаётся с 2018 года. За это время 24 молодых предпринимателя получили на осуществление своих бизнес-проектов в общей сложности 32 миллиона тенге.

«Среди удачных проектов прошлых лет могу назвать открытие мужской парикмахерской, а также расширение швейного дела ZAMAN. Эта компания выпускает свою линию одежды, а ещё открыла бутик по продаже собственного бренда Made in Balkhash. Но есть и неудачи. Несколько грантников вынуждены были прекратить свою деятельность. Она стала нерентабельной», – рассказывает директор Молодёжного ресурсного центра Балхаша Беккайыр Нигметов.

Чтобы такого не происходило, Беккайыр Нигметов советует смотреть на актуальность проекта. Любое дело должно приносить пользу городу и его жителям. Бизнесменов, занимающихся куплей-продажей, достаточно, а вот производственников мало.

Создание бизнес-проекта и получение гранта – это только первые шаги начинающего бизнесмена. Далее нужно изучить основы предпринимательской деятельности. С этой целью грантообладатели проходят обучение по программе «Бастау Бизнес», консультируются с сотрудниками Палаты предпринимателей. Молодёжный ресурсный центр также организует для них встречи, на которых делятся своим опытом с молодыми коллегами успешные бизнесмены.

В этом году на получение грантов было подано 18 бизнес-проектов. Их рассмотрела специальная комиссия, куда вошли руководители Союза предпринимателей и промышленников города, Палаты предпринимателей «Атамекен», филиала партии Nur Otan, депутаты маслихата и другие.

Балхашцы задумали открыть маленькие магазины рядом с домом, теплицу, шинный центр и даже мобильный планетарий. Из предложенных бизнес-идей были выбраны шесть актуальных на сегодняшний день.

«В лидерах те, кто решил заняться производством. Мы поддержали изготовление полиэтиленовых и бумажных пакетов, мини-кондитерскую, производство домашних полуфабрикатов, выращивание гидропонного зелёного корма, фото- и видеосалон, школу английского языка. Всего в этом году на гранты акима города было запланировано 10 миллионов тенге», – говорит Беккайыр Нигметов.

Наибольшие грантовые средства получили Арман Максутов и Нурсултан Есимхан. Первый из них собирается расширить производство пакетов. Для этого ему нужен миллион тенге.

Нурсултан Есимхан решил заняться разведением растений в искусственных условиях. Надо сказать, что гидропоника сегодня становится всё более популярной.

«Всем известно, что сейчас проблемы с кормовой базой. Балхаш не исключение. Обычное сено очень дорогое, а зимой цены на него ещё выше. Увидел в интернете информацию про гидропонную установку. Начал изучать, в итоге вышел на поставщика. Поехал в Тараз и посмотрел установку в действии. Загорелся ещё больше, поэтому остался на обучающие курсы по выращиванию гидропонных зелёных кормов», – объясняет свой выбор бизнес-направления Нурсултан Есимхан.

Поставщики оборудования будут консультировать молодого предпринимателя в течение года. Но самое важное в любом деле – это реализация товара. По словам Нурсултана, покупатели уже есть. Это крупные и малые хозяйства Балхаша, а также обычное население из ближайших аулов, сёл и районов.