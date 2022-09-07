Гранты 137 казахстанских абитуриентов аннулированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 137 казахстанских абитуриентов лишили грантов после проверок видео с ЕНТ. Их сертификаты признаны недействительными. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает МИА «Казинформ».

«На данный момент по итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов. Мы уже приняли соответствующие меры и их свидетельства о гранте признаны недействительными. По данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ», - сообщил Руслан Емелбаев в Instagram.

Он также напомнил, что в этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека.