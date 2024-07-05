Гранты предпринимателям, доступная среда, соцзащита - на что пожаловались депутату талдыкорганцы
Продолжаются поездки депутатов по регионам. Мажилисмен Руслан Кожасбаев провел прием граждан на площадке общественной приемной филиала партии «AMANAT» области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
В ходе приема жители области обратились к депутату с вопросами социального обеспечения, образования, коммунального хозяйства, дорожного строительства и другими.
Предприниматель из города Талдыкоргана Ерлік Бейбітұлы более двух лет занимается деревообрабатывающей промышленностью, планирует расширяться и закупить новое оборудование. Он подготовил бизнес-план на получение безвозмездного гранта на 5 млн тенге по госпрограмме поддержки предпринимательства, однако не смог его защитить из-за отсутствия в составе комиссии специалистов соответствующего профиля.
– Ничто не стоит на месте, и, безусловно, нужно, чтобы правила распределения грантов соответствовали требованиям времени. Этот вопрос необходимо изучить совместно с Министерством национальной экономики, чтобы как можно большее число субъектов малого бизнеса могло пользоваться безвозмездными грантами, – сказал Руслан Кожасбаев.
При этом депутат напомнил, что действует и ряд других госпрограмм поддержки бизнеса: по линии фонда DAMU, Дорожная карта бизнеса, Национальный проект по развитию предпринимательства и другие.
Также был поднят вопрос социальной защиты. Руководитель спортивно-реабилитационного центра «Асар» города Талдыкоргана Елдос Баялышбаев обратил внимание на важность адаптации многоквартирных жилых домов для лиц с особыми потребностями, в частности, оборудования специальными приспособлениями для входной двери, кухни, балкона.
В своем ответе Руслан Кожасбаев рассказал о партийном проекте по формированию доступной среды «Кедергісіз келешек». В настоящее время из 410 социальных объектов, запланированных к адаптации в области Жетысу в период с 2021 по 2023 годы, акиматом адаптационные мероприятия проведены на 382 объектах.
– Нельзя забывать, что есть дома, которые построили еще до того, как были разработаны нормы доступности, также есть места, где нельзя установить подъемник или пандус. Сейчас наша задача – следить за застройщиками, чтобы каждая строительная компания соблюдала все технические нормы. Все конкретные факты я адресую местным исполнительным органам, выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время, – заявил депутат.
Всего с начала 2024 года в общественных приемных партии «AMANAT» по области Жетысу зарегистрированы около 1500 обращений, большая часть из которых решена положительно.