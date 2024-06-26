Гранты на обучение в ГИТИС выделили для казахстанцев

О выделении пяти бюджетных мест в крупнейшем театральном вузе в Европе – ГИТИС по специальности «Режиссура театра» договорились в Министерстве культуры и информации РК с Министерством культуры РФ, передает агентство Kazinform.

Принять участие в конкурсе могут выпускники колледжей, а также действующие театралы.

Заявку необходимо подать до 5 июля 2024 года, заполнив форму.

Помимо основной информации, нужно прикрепить видеоролик о себе, а также рассказать, с чем связан выбор режиссуры. Претендентов, прошедших первый этап, пригласят на офлайн встречу с комиссией в Алматы (05.07.24 -12.07.24).

Государственный институт театрального искусства - вуз в Москве с более 140-летней историей, в числе выпускников которого режиссеры Марк Захаров, Анатолий Эфрос, актеры Александр Абдулов, Олег Меньшиков и другие.

Одним из выдающихся гитисовцев является также казахский режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР и КазССР Азербайжан Мамбетов. В настоящее время традиции выпускников ГИТИСа продолжают режиссеры современных театров - Жулдызбек Жуманбай и Алибек Омирбекулы.