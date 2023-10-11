Гранты может получить акмолинская молодежь из социально уязвимых слоев населения

В Акмолинской области дан старт грантовому проекту «Zhas Project». В текущем году проект запущен в 20 регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект «Zhas Project» направлен на поддержку инициатив социально уязвимой молодежи и вовлечение их в социально-экономическую жизнь, решение социальных проблем местного сообщества, содействие предпринимательским идеям и инициативам молодежи.

- Основные цели «Zhas Project» – это создание условий для развития молодежи, в особенности из уязвимых групп, поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значимость для социально-экономического развития местного населения, обучение участников новым знаниям и навыкам по социальному предпринимательству и профессиональному росту, - поделился заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Сабырхан Кенжебаев.

По словам менеджера проекта на территории Акмолинской и Павлодарской областей Арины Красковой, заявитель должен быть гражданином Республики Казахстана от 18 до 35 лет, должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона и быть в статусе временно неустроенной молодежи.

Фото: Фото: РСК Акмолинской области

В текущем году проект запущен в 20 регионах страны, заявки принимают с 9 по 22 октября. В рамках конкурса будут определены 28 победителей в каждом проекте, которые получат малый грант на сумму до 1 млн тенге. На Акмолинскую область выделено 14 грантов.

Как добавил менеджер проекта «Zhas Project» на территории Акмолинской и Павлодарской областей Эрик Беккер, проект продлится до конца 2024 года. В следующем году будет объявлен еще один аналогичный конкурс. По завершении всего проекта состоится заключительный форум, на котором будут подведены итоги.