Гранты акима области получили карагандинские волонтеры

Областной Форум волонтёров в Темиртау объединил тех, кто стремится сделать мир вокруг себя лучше. Гранты акима региона на поддержку лучших волонтёрских проектов, сертификаты и благодарственные письма получили самые активные добровольцы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в Карагандинской области работают 73 волонтёрские организации и группы.

- Волонтёры – уникальные люди, которым небезразлична судьба своей страны. Волонтёрское движение нашего региона становится большой общественной силой, имеющей своё направление. В регионе 73 волонтёрские организации и группы, состоящие из 4,5 тысячи жителей области, преимущественно это молодёжь. Ими проведено 502 мероприятия по оказанию помощи около 40 тысячам многодетных и малообеспеченных семей, одиноких пожилых людей, инвалидов и других особо нуждающихся категорий населения. Работает региональный фронт-офис волонтёров, который занимается общей координацией и оказывает ресурсную помощь волонтёрским организациям. Сегодня усилия волонтёров позволяют решать многие проблемы в различных сферах общественной жизни, – отметил заместитель акима области Ерлан Кусайын.

В форуме приняли участие представители Программы Добровольцев ООН, волонтёрских организаций стран Центральной Азии и Организация юридических лиц «Национальная Волонтёрская Сеть». Они обсудили большой круг тем, в числе которых деятельность волонтёрских организаций, роль корпоративной ответственности в поддержке гражданских инициатив, волонтёрство в экологии, образовании, здравоохранении и чрезвычайных ситуациях.

Также на форуме вручили гранты на лучшие волонтёрские проекты, сертификаты и благодарственные письма активным добровольцам.

Победителями конкурса грантов на поддержку волонтёрской деятельности стали семь волонтёрских организаций.

Среди победителей Ержан Рахметов из Абайского района с экологическим проектом Taza Alem.

- Наш проект направлен на сортировку вторичного сырья, в нашем случае –крышек. На деньги, полученные со сдачи вторсырья, планируем закупать канцелярские товары для социально уязвимых семей, а также для семей, у которых сложная жизненная ситуация. Устанавливать контейнеры будем в школах Абая. В будущем хотим расставить такие контейнеры по всему Абайскому району. На полученные средства планируем закупить контейнеры, столы, плакаты и т. д., – рассказал координатор проекта Taza Alem Ержан Рахметов.

Мероприятие прошло в формате «интерактивного кафе», где участники смогли ознакомиться с проектами представителей международных организаций.

Инициатором форума выступило управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области.