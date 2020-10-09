Грант за лучший проект по экологии предложили в вузе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Научно-образовательном комплексе КазИИТУ были проведены онлайн семинары для студентов, на которых рассматривались вопросы сохранения окружающей среды, а также дан старт для разработки проектов по «Зеленой экономике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель молодежного крыла Западно-Казахстанского филиала Национальной Инженерной Академии РК Жанар Дусказиева отметила, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Во время обсуждения со студентами были затронуты такие вопросы, как критическое обмеление реки Урал, несанкционированные вырубки зеленых насаждений в городе, стихийные свалки, проблемы утилизации ТБО.

Студенты кафедры экологии поделились своими предложениями по улучшению экологической ситуации в регионе. В частности, они предложили проекты об увеличении лесистости пойменных лесов для восстановления гидробаланса рек в регионе. Также был представлен ряд студенческих проектов по «Зеленой экономике», над которыми уже начали работать ребята.

«Руководством вуза планируется проведение ряда конкурсов на лучшие экологические проекты, а также ноу-хау в сфере переработки бытовых отходов. Между прочим, именно молодежь представляет сегодня лучшие и оригинальные решения, связанные с экологическими проблемами. Победители будут поощрены денежными грантами, а также наш вуз будет оказывать всяческую поддержку для продвижения и реализации студенческих проектов, направленных на сохранение окружающей среды», – рассказала Жанар Дусказиева.