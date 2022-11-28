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    Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане

    28 Ноября 2022, 21:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Грант за 1,5 млн тенге обещала мошенница в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть управления полиции города Туркестана обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества.

    По ее словам, в феврале 2021 года некая знакомая женщина, войдя в доверие, обещала устроить на грант в учебное заведение и выманила 1,5 млн тенге.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Туркестанские полицейские установили подозреваемую – безработную жительницу города Кентау.

    Как выяснилось, полученные обманным путем деньги аферистка потратила на собственные нужды. Следствием устанавливается причастность подозреваемой к другим преступлениям. Проводится досудебное расследование.
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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