Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»: какие возможности открывают молодежи 3 млн тенге

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», направленный на поддержку инициатив молодежи и развитие проектов в различных сферах, за последние годы стал одной из самых востребованных государственных программ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня среди участников все чаще появляются проекты в сфере искусственного интеллекта, IT, медиа и социального предпринимательства.

По словам руководителя управления Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Акулана Тастемира, главная цель гранта — поддержка молодых людей с перспективными идеями, но ограниченными финансовыми возможностями.

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— Если говорить простыми словами: у человека есть идея, но нет денег на ее реализацию. В таком случае одним из самых эффективных инструментов становится грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», — отметил он в эфире программы «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly.

Два уровня гранта

По словам спикера, программа реализуется на республиканском и региональном уровнях. Республиканский грант выдается по инициативе Президента с 2021 года. Ежегодно 30 победителей получают по 3 млн тенге.

— Это грант министерства: 30 человек получают по 3 млн тенге. Общий объем финансирования составляет 90 млн тенге, — сказал Акулан Тастемир.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Кроме того, финансирование молодежных проектов осуществляется и акиматами регионов. Размер региональных грантов варьируется от 500 тысяч до 3 млн тенге.

В зависимости от особенностей региона могут добавляться дополнительные направления. Например, аграрные и промышленные области поддерживают проекты, соответствующие местным потребностям.

Безвозвратные средства, но высокая ответственность

Главная особенность гранта заключается в том, что полученные средства не нужно возвращать.

— Полученные 3 млн тенге не нужно никому возвращать, никаких процентов или переплат нет. Главное требование — использовать деньги эффективно и строго по назначению, — пояснил представитель комитета.

При этом обладатели грантов обязаны отчитываться о расходовании средств, предоставляя чеки, фотографии приобретенного оборудования и отчеты о реализации проекта.

90% получателей продолжают развивать свои проекты

Акулан Тастемир рассказал и об эффективности программы.

— Около 90% обладателей гранта продолжают развивать свои проекты. Нельзя сказать, что оставшиеся 10% использовали средства неправильно — все деньги были освоены в полном объеме. Просто часть проектов носила разовый характер и после реализации завершилась, — отметил он.

По его словам, большинство таких проектов связано с волонтерской деятельностью или культурными инициативами.

— Например, человек хотел реализовать крупную благотворительную акцию. Он получил грант, успешно провел мероприятие, но после его завершения проект естественным образом прекратил существование, — пояснил спикер.

В то же время большинство предпринимательских и IT-проектов продолжают работать и развиваться.

Растет число проектов в сфере ИИ и IT

За последние годы изменился и характер заявок.

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— В этом году значительно увеличилось количество проектов в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий. Молодежь предлагает идеи по созданию видеоконтента с использованием ИИ, мобильных приложений и различных технологических устройств, — рассказал Акулан Тастемир.

Также растет интерес к медиапроектам, связанным с образовательными курсами, лекциями, медиауроками и производством контента.

Открыть магазин недостаточно

Ежегодно на грант подается около трех тысяч заявок, из которых 60-70% связаны с бизнесом. Однако комиссия оценивает не только потенциальную прибыль проекта, но и его жизнеспособность и общественную значимость.

— Когда говорят о бизнесе, многие сразу представляют магазин или торговлю. Но для нас важно, чтобы проект был жизнеспособным и приносил пользу обществу, — подчеркнул руководитель управления.

По его словам, идея открытия обычной торговой точки может не заинтересовать комиссию. Проект должен отвечать потребностям общества и иметь долгосрочный эффект.

Проект-победитель: устройство для облегчения работы пастухов

В качестве примера успешной инициативы спикер привел проект молодого изобретателя из Шымкента. Он разработал специальное устройство для животноводства, которое позволяет отслеживать местоположение скота и получать соответствующие сигналы. Кроме того, предусмотрена возможность управления с помощью дрона.

— Это яркий пример того, как традиционное животноводство можно объединить с современными технологиями и искусственным интеллектом, создавая действительно полезные решения, — отметил он.

Кто может участвовать

Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет. В этом году прием заявок завершится 21 июня ровно в 00:00.

— Если вы опоздаете хотя бы на минуту после полуночи, заявка уже не будет принята. Правила одинаковы для всех, — подчеркнул Акулан Тастемир.

Из-за большого количества заявок конкурс остается достаточно высоким.

Жюри не знает авторов проектов

Спикер опроверг распространенное мнение о том, что победители определяются заранее.

— Во время рассмотрения заявок члены жюри не знают, кому принадлежит тот или иной проект, — заявил он.

Ежегодно обновляется около 30% состава комиссии. Каждый проект оценивается по восьми критериям, включая актуальность, общественную пользу и перспективность.

Если несколько участников набирают одинаковое количество баллов, проводится дополнительное обсуждение и открытое голосование.

Победители прошлых конкурсов не могут участвовать повторно

Победители республиканского конкурса не могут участвовать в нем повторно. Однако обладатели региональных грантов имеют право впоследствии подать заявку на республиканский уровень.

При этом проект не обязательно должен быть новым.

— Это может быть уже действующий семейный бизнес, традиционное ремесло, домашнее производство или любая креативная идея. Полученные 3 млн тенге можно использовать для дальнейшего развития проекта, — отметил представитель комитета.

За отсутствие отчетности деньги могут взыскать через суд

Использование грантовых средств находится под контролем государства. Победители обязаны регулярно предоставлять отчетность.

— Если проект не реализуется, сначала выносится предупреждение. Если и после этого обязательства не выполняются, в соответствии с договором средства могут быть взысканы через суд вместе с предусмотренными начислениями, — пояснил Акулан Тастемир.

По его словам, поскольку речь идет о государственных средствах, каждый проект должен реализовываться эффективно и строго по назначению.

Большая мотивация для молодежи

Церемония награждения победителей проходит на высоком уровне.

— Вручение грантов проводится с участием заместителя Премьер-министра, министров и других высокопоставленных лиц в торжественной обстановке, — рассказал спикер.

По его мнению, такое внимание со стороны государства укрепляет уверенность молодежи в собственных силах и мотивирует на реализацию новых инициатив.

Таким образом, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» продолжает оставаться важным инструментом государственной поддержки, помогая молодым казахстанцам превращать идеи в реальные проекты и развивать предпринимательство, инновации и общественную активность.

Напомним, что с 24 июня по 8 июля текущего года будет проводиться прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей среди представителей социально уязвимых категорий населения.