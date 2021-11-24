Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»: 30 лучших проектов отобрала конкурсная комиссия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О Президентском молодежном кадровом резерве, гранте «Тәуелсіздік ұрпақтары» рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Нур-Султане проходит республиканский молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары».

«Одной из стратегических мер по поддержке талантливой молодежи стал молодежный кадровый резерв. Данный проект позволил молодым высококвалифицированным специалистам войти в систему государственного управления. Сегодня идет второй этап набора в президентский кадровый резерв. В рамках которого планируется отобрать дополнительно 150 молодых профессионалов», - сказала во время молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Аида Балаева.

Министр напомнила, что в стране учрежден грант «Поколение независимости», который будут вручать ежегодно в поддержку 30 проектов и инициатив молодежи по направлениям: наука, культура, информационные технологии, бизнес, медиа. Его размер составляет три млн тенге.

«В этом году конкурсная комиссия в результате экспертных обсуждений отобрала 30 лучших проектов. Я думаю, что вы также станете свидетелями вручения этих грантов», - заявила Аида Балаева.

Также, по словам главы МИОР, форум в Нур-Султане, предполагает не только подведение итогов в сфере молодежной политики, но и обсуждение проблемных вопросов и определения пути их решения.

«Напомню, что Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев с самого начала независимости уделял огромное внимание молодежи, их проблемам и качественному развитию. Сегодня перед вами открыты все дороги, и ваш долг – сделать нацию еще сильнее и конкурентоспособней», - обратилась Аида Балаева.

Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана.