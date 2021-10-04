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    14:35, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Грант от фермеров на открытие парикмахерской получила сельчанка в Карагандинской области

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    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Балкантауском сельском округе Каркаралинского района провели конкурс на грант, учрежденный местными фермерами. Победительницей стала 33-летняя жительница села Карабулак Асель Жумадилова. Призовой фонд составил 700 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конкурсе приняли участие четыре начинающих предпринимателя. Они представили на суд комиссии проекты по открытию парикмахерской, маникюрного салона, теплицы и пекарни.

    «Решением комиссии победительницей конкурса стала Асель Жумадилова. Она презентовала проект открытия парикмахерской в селе Карабулак. На протяжении нескольких лет Асель оказывает местным жителям парикмахерские услуги. Она востребованный мастер, к ней приезжают даже из соседних аулов, поэтому наш выбор пал на нее. К тому же она еще и многодетная мама», – рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Құт» Серик Муканов.

    Пока Асель принимает клиентов на дому. Но это неудобно, признается предпринимательница. На грантовые средства она намерена купить кресла и другое оборудование.

    «Я уже давно мечтаю о собственной парикмахерской. У нас во дворе есть пристройка, требующая ремонта. Там и оборудуем парикмахерскую. В будущем я хочу открыть еще швейный салон, ведь по основному образованию я модельер-конструктор», – говорит женщина.

    Такой конкурс в этом году был проведен впервые. В будущем он станет традиционным, подчеркивают организаторы. Призовой фонд тоже планируется увеличить.


    Теги:
    Бизнес Карагандинская область Общество
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