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Грант на развитие бизнеса предлагают взять безработным в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2023, 20:38
Грант на развитие бизнеса предлагают взять безработным в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области безработным и гражданам из социально-уязвимых категорий предлагают пройти курсы и получить безвозмездный грант, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программа Ринат Ельжасов отметил, что курсы обучения основам предпринимательства «Бастау-Бизнес» проводятся в онлайн-режиме. Размер гранта в этом году составляет почти 1,4 млн тенге. Сумму увеличили в два раза.

«На полученные средства можно приобрести инвентарь для бизнеса, орудия труда, технологическое оборудование, скот, птицу, различные саженцы, кустарники, семена и рассаду, оплатить аренду помещения. Заявку подает претендент самостоятельно через портал Business.enbek.kz в режиме онлайн», - прокомментировал Р.Ельжасов.

В прошлом году гранты получили 688 начинающих предпринимателей. Из них 21% многодетные и малообеспеченные семьи, 48% – молодежь до 29 лет, 66 - лица с инвалидностью, 114 - граждане из числа переселенцев и кандасов, 30 – воспитывающие ребенка-инвалида и потерявшие кормильца.


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