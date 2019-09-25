Грант на развитие бизнеса от государства получила многодетная семья из Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мерами социальной поддержки охватывают членов многодетных и малообеспеченных семей в Актюбинской области. Так безработный отец 5 детей Берик Туреханов прошел курсы предпринимательской грамотности и получил грант на открытие своего дела по развитию овцеводства в Алгинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

39-летний Берик Туреханов признался, что окончив 8 классов не продолжил учебу и из-за отсутствия специальности он перебивался случайными заработками, жили с детьми и женой в доме у родителей.

«У меня среднее образование, специальности нет. Окончил 8 классов. Жена тоже имеет среднее образование, работала по полдня продавщицей, я перебивался на шабашках. Жили у родителей, под одной крышей - 14 человек. В этом году мой отец умер, я с семьей переехал жить отдельно - отец успел купить нам времянку», - рассказывает Б.Туреханов.

Работая на стройках Берик Туреханов заболел остеохондрозом. С 2016 года его поставили на учет. Весной и осенью болезнь дает о себе знать, но Берик не унывает.

С августа этого года семья Турехановых стала получать адресную социальную помощь. В семье Турехановых 5 детей, младшему из которых 1,5 года, а старшему - 13 лет.

Еще весной Берик прошел курсы для начинающих предпринимателей «Бастау». Его бизнес-проект был связан с развитием овцеводства, а в августе 2019 года ему выдали грант в 200 МРП в сумме 505 тысяч тенге. На эти деньги Берик купил 16 овцематок и 1 барана.

«Я очень благодарен государству за оказываемую поддержку. Мне дали грант в 505 тысяч тенге, на которые я закупил овец. С детства занимался разведением животных и это дело мне нравится. Уже приготовил к зиме сено, сарай есть, зерно еще не купил. Надеюсь, что мои овцы дадут приплод в следующем году», - говорит Б.Туреханов

нигде не работал, зарегестрировался в качество безработного и был охвачен мерами социальной поддержки. Муж прошел краткосрочные курсы (3 месяца) в Кобдинском многопрофильном колледже на сварщика в 2018 году, получал стипендию в размере 16759 тенге в месяц, был вручен сертификат. С мая месяца 2019 года назначена АСП всего 1183836 тенге. Культлеув Асылбек Атласович открыл ИП «Алина» 05.06.2019 года. Получил грант 100 МРП в сумме 250000 тенге. Приобрел оборудования для столярных, сварочных и строительных работ и оказывает услуги населению.