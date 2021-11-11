Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учитель из села Красная Нива Бухар-Жырауского района Карагандинской области Лидия Гура стала обладательницей гранта на миллион тенге. Ее проект по улучшению образовательного процесса и внеклассной деятельности учеников вошел в список финалистов программы малых грантов для учителей Barine Bilim, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатива преподавателя начальных классов Лидии Гуры была направлена на оснащение спортзала школы. В селе учебное заведение только одно. Посещают среднюю школу 50 учащихся и еще шестеро ходят в класс предшкольной подготовки. По словам учителя, в спортзале очень не хватало инвентаря.

«Я родилась в этом селе. Училась в школе, где сейчас преподаю. Тут же работала учителем моя мама. Всей душой люблю свой родной край и школу. Я хочу, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и выносливыми. Школьный спортивный зал – это единственное место, где ребята занимаются спортом. А вот инвентаря у нас не хватало. Поэтому мой проект был посвящен именно этому», – рассказала Лидия Гура.

Благодаря гранту были закуплены товары и оборудование для спорта. Это маты, ковер и кимоно для казакша курес, все принадлежности для настольного тенниса – стол, сетки, ракетки и шарики, а также тренажеры, турники, брусья и канаты. Приобретено оборудование для волейбола, баскетбола и футбола. И о любителях интеллектуальных игр не забыли. Купили шахматы и тогызкумалак.

Весь инвентарь уже в школе. Теперь учащиеся ходят на уроки физкультуры с еще большим удовольствием. Будут также открыты спортивные кружки.

А у Лидии Гуры новая мечта. Она хочет, чтобы в школе появилось необходимое оборудование для уроков физики, химии и биологии.