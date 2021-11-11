+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области

11 Ноября 2021 19:41
Поделиться:
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учитель из села Красная Нива Бухар-Жырауского района Карагандинской области Лидия Гура стала обладательницей гранта на миллион тенге. Ее проект по улучшению образовательного процесса и внеклассной деятельности учеников вошел в список финалистов программы малых грантов для учителей Barine Bilim, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS Женская сборная Казахстана по баскетболу вышла в полуфинал Кубка Азии В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение

Инициатива преподавателя начальных классов Лидии Гуры была направлена на оснащение спортзала школы. В селе учебное заведение только одно. Посещают среднюю школу 50 учащихся и еще шестеро ходят в класс предшкольной подготовки. По словам учителя, в спортзале очень не хватало инвентаря.

«Я родилась в этом селе. Училась в школе, где сейчас преподаю. Тут же работала учителем моя мама. Всей душой люблю свой родной край и школу. Я хочу, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и выносливыми. Школьный спортивный зал – это единственное место, где ребята занимаются спортом. А вот инвентаря у нас не хватало. Поэтому мой проект был посвящен именно этому», – рассказала Лидия Гура.

Благодаря гранту были закуплены товары и оборудование для спорта. Это маты, ковер и кимоно для казакша курес, все принадлежности для настольного тенниса – стол, сетки, ракетки и шарики, а также тренажеры, турники, брусья и канаты. Приобретено оборудование для волейбола, баскетбола и футбола. И о любителях интеллектуальных игр не забыли. Купили шахматы и тогызкумалак.

Весь инвентарь уже в школе. Теперь учащиеся ходят на уроки физкультуры с еще большим удовольствием. Будут также открыты спортивные кружки.

А у Лидии Гуры новая мечта. Она хочет, чтобы в школе появилось необходимое оборудование для уроков физики, химии и биологии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Какие регионы представят продукцию в эти выходные на сельхозярмарке в столице
Восемь проектов карагандинских школьников признаны лучшими на республиканском конкурсе среди учащихся NIS
Женская сборная Казахстана по баскетболу вышла в полуфинал Кубка Азии
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
На трое суток арестованы четверо охранников за противодействие мониторинговой группе в Кокшетау
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив