Грант на бизнес: как житель Мангистауской области занялся производством мыла

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель села Жетыбай Талгат Орханов выиграл безвозмездный грант по госпрограмме и открыл небольшой цех возле своего дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Талгат Орханов в рамках программы «Развитие продуктивной занятости и предпринимательства на 2017-2021 годы» получил безвозвратные средства в сумме 583 000 тенге и приобрел в Уральске аппараты для производства мыла.

«Так как в селе, где я живу, нет конкурентной среды по производству мыла, то мне пришло в голову начать это дело. Подготовил бизнес-план, представил проект в районную комиссию и получил безвозвратный грант. К этим средствам я добавил немного денег и купил аппараты для производства мыла. В настоящее время производим 500 штук бытового мыла за 1 день и реализуем по оптовой цене 70 тенге за штуку в небольшие магазины и маркеты села Жетыбай. Мы с семьей превратили это дело в небольшое занятие. В дальнейшем у меня есть планы по развитию данного дела», - сказал Талгат Орханов.

Напомним, в Мунайлинском районе Мангистауской области живет мастер на все руки Мейирим Жанузаков. Он изготавливает из железа уникальные изделия.