РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Грант акима города получили молодые предприниматели Караганды

    акимат г. Караганды
    Фото: акимат г. Караганды

    Гранты акима города Караганды на сумму 1,5 млн тенге получили 10 молодых предпринимателей. Эти средства начинающие и действующие бизнесмены направят на реализацию проектов, которые были выбраны конкурсной комиссией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат г. Караганды
    Фото: акимат г. Караганды

    Торжественное вручение прошло в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды. Обладателей грантов поздравили заместитель акима города Караганды, председатель конкурсной комиссии Дастан Кудабаев и руководитель молодежного ресурсного центра города Караганды Якуб Джамалов. А сертификаты вручил Председатель Карагандинского городского маслихата Алтынтөре Букенов.

    акимат г. Караганды
    Фото: акимат г. Караганды

    На конкурс свои проекты подали 118 претендентов. Из них конкурсной комиссии предстояло выбрать 10 самых креативных и полезных для жителей города. 
    В состав конкурсной комиссии вошли представители государственных органов, депутаты, представители бизнес-структур и общественные деятели.
    Все участники – молодые предприниматели – прошли пред-акселерацию по направлениям экономика, финансы, юриспруденция и масштабирование бизнеса, а также оффлайн обучение по темам: публичные выступления, elevator pitch, эффективная защита бизнес-проектов, получив ответы на интересующие вопросы.

    акимат г. Караганды
    Фото: акимат г. Караганды

    Среди проектов-победителей – создание протезов для людей со специальными потребностями с помощью 3D печати, IT-школа с современной и инновационной методикой STEAM, производство по выпуску изделий из гипса, открытие инклюзивного творческого центра Sezin для особенных детей, открытие филиала-студии фитнеса Blackjump и другие.

    акимат г. Караганды
    Фото: акимат г. Караганды

    Обладателями гранта акима города Караганды 2024 года стали: Александр Ермоленко, Ғабыләлі Балтабаев, Шолпан Ежебаева, Антон Субботин, Фатима Аблаева, Суйндык Какабаев, Жазира Төлегенова, Мулдир Нургазы, Қарақат Аманкелдиева и Диана Арыстанова
    Грант акима города Караганды – проект, направленный на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Реализуется он уже третий год подряд.

    Теги:
    Гранты Акимат Караганда Молодежь
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    telegram