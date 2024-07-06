Грант акима города получили молодые предприниматели Караганды

Гранты акима города Караганды на сумму 1,5 млн тенге получили 10 молодых предпринимателей. Эти средства начинающие и действующие бизнесмены направят на реализацию проектов, которые были выбраны конкурсной комиссией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат г. Караганды

Торжественное вручение прошло в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды. Обладателей грантов поздравили заместитель акима города Караганды, председатель конкурсной комиссии Дастан Кудабаев и руководитель молодежного ресурсного центра города Караганды Якуб Джамалов. А сертификаты вручил Председатель Карагандинского городского маслихата Алтынтөре Букенов.

Фото: акимат г. Караганды

На конкурс свои проекты подали 118 претендентов. Из них конкурсной комиссии предстояло выбрать 10 самых креативных и полезных для жителей города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители государственных органов, депутаты, представители бизнес-структур и общественные деятели.

Все участники – молодые предприниматели – прошли пред-акселерацию по направлениям экономика, финансы, юриспруденция и масштабирование бизнеса, а также оффлайн обучение по темам: публичные выступления, elevator pitch, эффективная защита бизнес-проектов, получив ответы на интересующие вопросы.

Фото: акимат г. Караганды

Среди проектов-победителей – создание протезов для людей со специальными потребностями с помощью 3D печати, IT-школа с современной и инновационной методикой STEAM, производство по выпуску изделий из гипса, открытие инклюзивного творческого центра Sezin для особенных детей, открытие филиала-студии фитнеса Blackjump и другие.

Фото: акимат г. Караганды

Обладателями гранта акима города Караганды 2024 года стали: Александр Ермоленко, Ғабыләлі Балтабаев, Шолпан Ежебаева, Антон Субботин, Фатима Аблаева, Суйндык Какабаев, Жазира Төлегенова, Мулдир Нургазы, Қарақат Аманкелдиева и Диана Арыстанова

Грант акима города Караганды – проект, направленный на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Реализуется он уже третий год подряд.