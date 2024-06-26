Границы остаются закрытыми: в Азербайджане продлен карантинный режим

Правительство Азербайджана продлило до 1 октября действие особого карантинного режима на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, перeдает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 1 октября 2024 года, — отмечается в тексте документа, опубликованного на сайте Кабинета министров АР.

В апреле, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сухопутные границы остаются закрытыми в целях обеспечения национальной безопасности.

— Мы понимаем, что это создает неудобства для самих азербайджанцев и граждан соседних стран и регионов. Но вопросы национальной безопасности должны превалировать над всеми другими чувствами и причинами, особенно в период, когда на нашей северной границе идет война, а на южных рубежах имеет место кризис, — заявил Ильхам Алиев.

Ранее срок действия особого карантинного режима, введенного еще в марте 2020 года в стране, был установлен до 1 июля 2024 года.

В стране отменены практически все карантинные ограничения, в том числе масочный режим, требование о предъявлении в аэропортах ковид-паспорта при въезде в страну, а также при посещении крупных общественных объектов. При этом сухопутные границы для пересечения остаются закрытыми.