Границы Мангистауской области расширятся в связи с созданием государственного природного резервата для каспийских тюленей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима региона.

На девятой внеочередной сессии областного маслихата VIII созыва рассмотрен вопрос об изменении административной границы Мангистауской области. Исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений Мангистауской области Батырбек Тажимуханов сообщил, что под созданием государственного природного резервата для каспийских тюленей необходимо расширение границ области.

- Предполагается включить 12 миль акватории в Каспийском море. Передача этой территории требуется для обеспечения исполнения поручений Главы государства по созданию природного резервата для каспийских тюленей, - сказал Батырбек Тажимуханов.

Природный резерват будет располагаться на территории между границей Мангистауской области и 12-мильным поясом в Каспийском море. Общая площадь присваиваемой территории на Каспийском море составляет 1 млн. 487,4 тысяч га.

- Маслихат утвердил решение по границам. После разработки схематической карты природного резервата с указанием данных в соответствии с Законом РК «Об административно-территориальном устройстве» и предварительного рассмотрения специалистами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, карта направится на согласование в Правительство Республики Казахстан, - объяснил процедуру Батырбек Тажимуханов.

Выделение границ региона и включение 12-мильной зоны моря в ее административное ведение не только обеспечит сохранение популяций тюленей, но также способствует развитию туризма на побережье Каспийского моря.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что создание резервата на Каспийском море - один из способов сохранить популяцию тюленей. Это будет специальная заповедная зона под особой охраной.

- Имеется тревожный вопрос, связанный с эндемиками тюленей, обитающих в Каспийском море. Сегодня мы обсуждаем возможность включения 12-мильной акватории в территорию области для сохранения этих морских млекопитающих. Каждый год отмечается уменьшение численности бельков. Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана, и их популяция уменьшается из года в год. Специалисты выражают серьезные опасения относительно текущей ситуации, создающей угрозу их исчезновения. Мы рассматриваем возможность создания резервата в Каспийском море в сотрудничестве с Министерством экологии и другими центральными государственными органами в пределах наших компетенций, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2021 года предложил создать на севере Каспийского моря резерваты для сохранения популяции каспийского тюленя. Как отметил тогда Глава государства, «вопрос снижения популяции каспийского тюленя стоит остро, и нужно предпринять меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения».