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Границы запретных зон при арсеналах и складах определяют в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Марта 2021, 15:28
Границы запретных зон при арсеналах и складах определяют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве рассмотрен ход основных мероприятий в Вооруженных силах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Доложено о проведении ротных тактических учений, которые прошли во всех региональных командованиях и Десантно-штурмовых войсках. Все мероприятия проводятся с максимальным охватом и широким привлечением сил и средств, в том числе артиллерии, подразделений РХБЗ, инженерных войск и противовоздушной обороны, расчетов беспилотных летательных аппаратов. Тематика учений определена с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Рассмотрен ход внезапной проверки частей регионального командования «Юг» и Десантно-штурмовых войск, которые подняты по тревоге и совершили переброску на полигон «Матыбулак». По прибытии они сосредоточились в назначенных районах и получат дальнейшие указания по выполнению учебно-боевых задач.

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Руководитель оборонного ведомства отметил необходимость активизации работы по определению границ запретных районов при арсеналах, складах и базах хранения. В 2020 году по инициативе Министерства обороны были разработаны и внесены необходимые изменения в законодательные акты. Оборонным ведомством утверждена методика расчетов определения запретных районов.

При этом данная работа требует совместных усилий с местными исполнительными органами. Главнокомандующим поручено ускорить в гарнизонах работу с акиматами по определению границ запретных зон, перечня объектов, подлежащих переносу или отчуждению, а также необходимых для этого ресурсов. Все должны быть заинтересованы в этом, поскольку это вопрос безопасности населения.

Отдельно рассмотрен вопрос взаимодействия Вооруженных сил с контрольными и надзорными органами. В целом, как отметил генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, совместная работа с ними позволяет более эффективно поддерживать законность и правопорядок в гарнизонах. Зачастую военнослужащие не осведомлены о полномочиях контрольных и надзорных органов, а также о правах и обязанностях обеих сторон.

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Необходимо повысить качество правовой работы в войсках, разъяснять права граждан и должностных лиц, обеспечить соблюдение законности обеими сторонами.

По докладу начальника главного военно-медицинского управления санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной, не допускается случаев группового заражения.

Министр обороны подчеркнул, что наряду с ответственностью командиров и медицинских подразделений, ответственность за состояние здоровья должен чувствовать и сам военнослужащий. Для этого каждому необходимо строго соблюдать профилактические гигиенические и социальные требования, которые рекомендуются Министерством здравоохранения.

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