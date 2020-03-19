-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:33
-
-
-
-
Границы для пассажиров из других стран ЕС закрывает Германия
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ограничивает въезд на свою территорию пассажиров из других стран ЕС в ответ на вспышку коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал в среду вечером министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня мы предпринимаем еще один шаг для защиты населения: мы расширяем ограничения для путешественников из государств ЕС. Неважно, путешествуете ли вы в Германию воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом», - приводятся слова Шойера в распространенном заявлении министерства.
По словам министра, грузопоток и работающие в сфере здравоохранения или критической инфраструктуры люди все еще могут въезжать в страну.
Как отмечается, власти просят иностранных граждан не совершать поездки, которые не являются абсолютно необходимыми.
Лицам, имеющим неотложные причины для въезда в Германию, предлагается предоставить доказательства, подтверждающие необходимость пересечения границы.
В свою очередь, официальный представитель МВД Германии написал в микроблоге Twitter, что в настоящее время ограничения на въезд распространяются на рейсы из Италии, Испании, Австрии, Франции, Люксембурга, Дании и Швейцарии.
- Более 400 развлекательных заведений Жамбылской области проверили на соблюдение режима ЧП
- Санаториям Алматы предписали распустить отдыхающих по месту жительства
- Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции
- В Алматы изолировали ЖК, где был обнаружен заболевший коронавирусом
- Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блокпостов на выездах из города
- В Алматы приостановлены 49 междугородних маршрутов по популярным направлениям: опубликован список
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана