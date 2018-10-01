Грандиозным салютом в Атырау завершилось празднование Дня города

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершились праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города. Около 20 тысяч зрителей собрал Гала-концерт с участием звезд казахстанской и российской эстрады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая перед гостями праздника, аким Атырау отметил положительную динамику развития города.

«В этом году в Атырау будет построено рекордное количество жилья, в сельских пригородных округах проложены новые дороги, идет активное строительство детских садов и школ. Реализуются проекты по модернизации уличного освещения, поэтапно внедряется концепция общественного транспорта, в городе созданы хорошие условия для развития субъектов малого и среднего бизнеса.

Сегодня благодаря социальной ответственности отечественных компаний и недропользователей, город становится краше с каждым днем, в этом есть и ваша заслуга. Поздравляю всех жителей Атырау с Днем города и желаю здоровья и счастья вам и вашим семьям», - обратился к гостям праздника Алимухаммед Куттумуратулы.

Глава города наградил представителей компаний-спонсоров, а также предпринимателей-меценатов, которые на протяжении долгого времени реализуют социальные и благотворительные проекты в областном центре.

Так, в рамках реализации программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: Рухани жанғыру» были награждены в различных номинациях - предприниматель Ибрагим Акдрашев, депутат Алибек Семгалиев, руководитель ансамбля «Омiр гүлі» Таныш Жакупова, предстатели компании «КТК К» и мотоклуба «Wheels Brothers».

Перед гостями выступили местные творческие коллективы региона, а также звезды казахстанской и российской эстрады - Мадина Садуакасова, Райм&Артур, Natan и MBAND. В завершении праздника почти для 20 тысяч атыраусцев и гостей города увидели грандиозный салют.















