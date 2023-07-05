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    22:40, 04 Июль 2023 | GMT +6

    Грандиозное шоу военных оркестров мира пройдет в Астане

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В честь 25-летия столицы Министерство обороны совместно с городским акиматом организует I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МО РК.

    Три дня подряд, начиная с шестого июля, на различных площадках города выступят музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. В качестве наблюдателей приедет также делегация из Пакистана.

    Казахстан представят Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

    Начало выступлениям положит Band Marathon. Он пройдет шестого июля в 19.30 на берегу реки Ишим в летнем амфитеатре.

    Уникальным подарком для горожан станет Перфоманс-шоу, которое состоится седьмого июля в 20 часов на различных площадках столицы. В Центральном парке выступят Президентский оркестр Казахстана и военные коллективы Индии, Узбекистана и Японии. У монумента «Байтерек» свои программы представят оркестры министерств обороны Казахстана, России и Турции. У торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» – Азербайджана, Китая и Национальной гвардии Казахстана.

    Завершатся мероприятия восьмого июля гала-концертом, который пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в 12 часов. Зрители станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров, их совместными выступлениями и музыкальными сюрпризами.

    Теги:
    День города Вооруженные силы Культура Минобороны РК Астана
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