Гранд-финалы фестиваля урбанистических и экстремальных видов спорта пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 сентября в Алматы пройдут гранд-финалы фестиваля урбанистических и экстремальных видов спорта Almaty Urban Fest 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ранее, 27 августа, состоялись отборочные туры в 10 видах спорта, в которых в общей сложности приняли участие более 1100 человек.

В решающий день в МЛСК «Алматы Арена» в борьбе за призовые места сойдутся молодые скейтеры, роллеры, самокатеры, BMX-еры, баскетболисты, танцоры, армрестлеры, воркаутеры, трейсеры и кибератлеты по Dota 2. Всего в гранд-финале примут участие около 500 спортсменов.

В этом году Almaty Urban Fest пройдет уже в третий раз по инициативе Управления спорта города Алматы в целях поддержки и развития современных видов спорта, популярных среди молодежи. Программа фестиваля, по сравнению с 2019-м и 2021-м годами, расширилась за счет проведения отборочных туров, а также включения таких дисциплин, как киберспорт и паркур.

Во время финалов участники и гости мероприятия смогут посетить такие дополнительные ивенты, как арт-инсталляции и творческие конкурсы. По окончании соревнований зрителей ждет концертная программа.

Гранд-финалы стартуют в 09:00, с 18:30 пройдет церемония награждения победителей и призеров. В 20:00 зрителей и участников ждет концертная программа. Вход на фестиваль свободный.

Фото: olympic.kz







