Гранд-финал турнира Tartyl Fest начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовал гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

В 2022 году соревнования по подтягиванию прошли в 20 городах Казахстана, где участники состязались по девяти весовым категориям. Рекорд по количеству подтягиваний – 50 раз – принадлежит 33-летнему Евгению Наму из Тараза.

Всего же в турнире Tartyl Fest приняли участие более 7 тысяч казахстанцев. 7 сентября 2022 года в столице Казахстана были определены победители Tartyl Fest со всех регионов Казахстана.