Гранд-финал Tartyl Fest в Астане: кто победил в народном чемпионате страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице 18 февраля завершился Гранд-финал Tartyl Fest – крупнейшего в истории нашей страны турнира по подтягиваниям на турнике. О наиболее знаменательных событиях финальных соревнований расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

За главный приз турнира в 3 млн тенге соревновались 160 лучших спортсменов страны в этой дисциплине, победивших в отборочном этапе.

В первой возрастной и весовой категории (до 18 лет и до 55 кг) победил самый юный участник соревнований Мансур Уалиев, которому исполнилось всего 11 лет. Мансур сумел подтянуться целых 36 раз, что стало лучшим результатом в этой группе. Второе и третье места заняли Нурхат Тлеулиев и Наиль Иминов. Обладателям второго места полагаются призовые в размере 2 млн тенге, третьего – 1 млн тенге.

Личный тренер Мансура Адиль Абдыгалиев рассказал о своем подопечном.

«Этот ребенок занимается такими видами спорта, как дзюдо, легкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг. Об этом проекте мы услышали еще в июле. Потом приступили к подготовке. Мансур обучается в школе №15 в Усть-Каменогорске, в 5 классе. Главный тренер мальчика – это его отец Ерлан Уалиев. Он занимается рукопашным боем», - говорит Адиль Абдыгалиев.

Победителем второй группы (до 18 лет в весовой категории от 55 до 70 кг) стал 16-летний Егор Ногин из Усть-Каменогорска, который сумел подтянуться 32 раза. Он побил свой личный рекорд (28 раз). Егор Ногин в интервью на отборочном этапе заявил, что участвует в турнире Tartyl Fest не за деньги, а за путевку на чемпионат мира. Второе и третье места заняли Айдос Суюндик и Данил Ещенко.

В третьей группе (до 18 лет и в весовой категории до 70 кг) равных не было Ильясу Мукушеву из Семея, который подтянулся 29 раз. Вторым стал Радмир Темирбулатов, третьим – Аслан Баубеков.

«Я занимаюсь street workout и самбо. Я очень люблю спорт. Рад, что в нашей стране запустили такой замечательный проект, такого нет в других странах. Я очень благодарен организаторам за это. Счастлив победить в Гранд-финале и хочу сказать большое спасибо своим близким. Самое главное, чтобы были довольны мои родители», - сказал Ильяс Мукушев, комментируя свою победу.

Атлет также поделился планами на будущее.

«Моя цель – продвигать street workout в других странах. Хочу представлять свою страну на мировом уровне», - добавил Ильяс Мукушев.

В четвертой группе (от 18 до 30 лет и в весовой категории до 65 кг) больше всех подтянуться удалось Айбату Капанову – турник покорился костанайскому спортсмену целых 46 раз. В борьбе за второе место Никита Олейник опередил Ерхана Майорова, который стал соответственно третьим.

Руслан Фатахов из Петропавловска сумел стать лучшим в пятой группе (от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг). Спортсмен из Петропавловска подтянулся 41 раз. Пьедестал с ним разделили Ислам Береханов и Сабыр Алмас, занявшие второе и третье места. Как отметил тренер по street workout и обладатель второго места Ислам Береханов, соревнования прошли на высшем уровне.

«Я подтянулся 33 раза, хотя планировал чуть больше. Немного не рассчитал силы, кроме того, изменился регламент подготовки: были одни подтягивания, потом другие. Мышцы работают по-другому, потом забиваются предплечья. Если турнир получит свое продолжение, я уже буду готовиться по-другому, концентрироваться на подтягиваниях», - сказал он после выступления.

По его словам, в дисциплине подтягиваний самое важное – подготовка.

«Это зависит от твоей подготовки – какие тренировки, какой сон, какое питание. Есть ребята, которые вроде не накачаны, у них нет больших мышц, но они подтягиваются хорошо. Это подготовка», - добавил Ислам Береханов.

В шестой группе (от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг) победителем стал еще один представитель Усть-Каменогорска Евгений Созончук, подтянувшийся 38 раз. Рамиль Аблизов и Тимур Андреев стали вторым и третьим соответственно.

«Почему многие участники сегодня показали результат хуже, чем у них был в отборочном турнире? Потому что изменились правила. До этого все подтягивались на скорость, в этот раз идет профессиональная техника полиатлона с задержкой сверху, выключением всех суставов, ноги нужно держать ровно. До этого каждый подтягивался как может», - поделился своим мнением Тимур Андреев.

Седьмая группа (свыше 30 лет и весовая категория до 80 кг) подарила зрителям не только призеров, но и рекордсмена всего турнира. Победитель соревнований Евгений Нам ухитрился подтянуться 52 раза и обновить свой собственный рекорд, который составлял 50 раз в отборочном турнире. Этот результат стал лучшим во всех возрастных и весовых категориях. Совсем немного не хватило для победы Андрею Антонянцу, который подтянулся 51 раз. Третье место досталось Дамиру Набиеву.

«У меня была цель - побить свой рекорд, потому что этому предшествовали долгие тренировки. Конечно, такая цель у каждого спортсмена – побить свой рекорд, стать лучшим. Поэтому у меня была такая цель. Я много готовился», - сказал Евгений Нам после выступления.

В восьмой группе (свыше 30 лет и в весовой категории от 80 до 90 кг) победил Руслан Касманов. В финальном турнире он подтянулся 33 раза на турнике и стал лучшим в своей категории. Возраст участника 34 года, вес 83 кг. Ранее на отборочном турнире он подтянулся 38 раз. Второе и третье места разделили Илья Иванов и Олег Гурский соответственно.

Самая драматичная борьба развернулась в последней, девятой группе. Здесь участвовали спортсмены в возрасте свыше 30 лет и в весовой категории более 90 кг. Победителем в итоге стал Виталий Бибиков из Караганды. В финале ему удалось подтянуться 29 раз. Такой же результат показал и его соперник Валентин Жуков из Петропавловска. Атлетам пришлось выяснять сильнейшего в повторном заходе, где Виталий оказался сильнее, подтянувшись 21 раз. Его сопернику удалось подтянуться лишь 19 раз.

Турнир Tartyl Fest является не только спортивным состязанием. Эти соревнования призваны прививать казахстанцам любовь к спорту и здоровому образу жизни, а также развивать в себе волю к победе. Вне соревновательного процесса выступил и особенный спортсмен Азамат Нуралиев, которого несчастный случай лишил обеих ног и пальцев на одной руке. Это не помешало спортсмену подтянуться более 30 раз.

«С 1 класса увлекаюсь турником. Я слышал от знакомых о Tartyl Fest. Когда я пришел с работы и собирался отдохнуть, позвонил мой одноклассник, спросив, подал ли я заявку для участия в Tartyl Fest. На турнир в Алматы я опоздал, но потом подал заявку на участие в турнире, который проходил в Таразе. Как в спорте, так и в жизни меня поддерживает моя супруга. С ее поддержкой мы приехали в Тараз, где я занял третье место. Сегодня я в Астане», - поведал спортсмен.

Основной вид спорта Азамата – это армрестлинг.

«Я становился чемпионом Казахстана, чемпионом Азии. В этом году я стал чемпионом мира в Анталии», - отметил спортсмен.

Он также вспомнил обстоятельства, при которых он потерял ноги и пальцы на руке.

«Я до сих пор помню этот день. Было 13 ноября 2014 года. Кислородный баллон взорвался и я потерял ноги. Также были повреждены пальцы одной руки. Я и ранее был спортивным молодым человеком. Позже мне очень помогла эта привычка. После инцидента я пролежал дома около 3 лет, был в шоке. У меня двое сыновей и две дочери. Все дети растут, глядя на отца. Я подумал, что на их свадьбе их отец не должен просто сидеть в инвалидной коляске. Эта мысль помогла мне вернуться к спорту», - признался Азамат Нуралиев.

«Сначала я занимался плаванием и теннисом. В целом, виды спорта, которыми занимаются люди с особыми потребностями, ограничены. По плаванию в своей категории я уже успел стать чемпионом Казахстана. Позже, по определенным причинам, я не смог заниматься этим видом спорта. Вот так я попал в армрестлинг. Хочу призвать молодежь к занятию спортом. Спорт помогает людям справиться с любой трудностью», - заключил Азамат Нуралиев.

После торжественной церемонии награждения, выступил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, который пообещал спортсменам, что Tartyl Fest получит продолжение в будущем.

«Развитие массовых видов спорта – наша основная цель. Впервые в стране при непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице прошел спортивный праздник Tartyl Fest. Министерство культуры и спорта совместно с оргкомитетом в обязательном порядке будет проводить этот проект ежегодно и сделает его традиционным. Мы надеемся, что в будущем, благодаря проекту в массовый спорт придут тысячи молодых людей», - сказал министр.

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия.

«Хочу отметить прекрасную атмосферу и выразить признательность всем организаторам и участникам этого турнира. В особенности после пандемии мы поняли, насколько важны спорт и здоровый образ жизни. В первую очередь, каждый гражданин должен понимать ответственность за свое здоровье. Наш Президент большое внимание уделяет развитию спорта в стране. Мы создаем необходимую инфраструктуру для этого, но у каждого человека должна быть собственная мотивация», - сказал Руслан Желдибай.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выразил уверенность в том, что этот фестиваль спорта принесет пользу всем казахстанцам.

«Хочу поблагодарить участников и организаторов Tartyl Fest и поздравить всех атлетов вне зависимости от того, победили они сегодня или нет. Думаю, что от участия в этом мероприятии все получили только пользу. Верю, что организованное при поддержке Главы государства мероприятие даст большой толчок развитию спорта», - подчеркнул Дархан Кыдырали.