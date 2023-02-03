Гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 18 февраля в Астане пройдет Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию Tartyl Fest. Об этом передает МИА «Казинформ».

Инициатором турнира является Фонд поддержки талантов «DARA» при Президенте РК.

Автором идеи проекта является известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев, бренд-амбассадор проекта – рекордсмен по Street Workout – Айтым Жакупов.

В Гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.

В 2022 году соревнования по подтягиванию прошли в 20 городах Казахстана, где участники состязались по девяти весовым категориям. Рекорд по количеству подтягиваний – 50 раз – принадлежит 33-летнему Евгению Наму из Тараза.

Всего же в турнире Tartyl Fest приняли участие более 7 тысяч казахстанцев. 7 сентября 2022 года в столице Казахстана были определены победители Tartyl Fest со всех регионов Казахстана.

Нурлан Коянбаев отмечает важность республиканского турнира Tartyl Fest в поиске талантов и возможности самореализации. Это первый проект, организованный Фондом «DARA», стал поистине народным и стал успешным примером реализации задач, поставленных Главой государства в сфере развития массового спорта.

«Мы намерены создавать такие площадки и в других сферах, чтобы как можно больше наших соотечественников смогли реализовать свои таланты, используя различные социальные лифты», – сказал Нурлан Коянбаев.

Гранд-финал начнется 18 февраля 2023 года в Конгресс-центре на территории EXPO в 12:00. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Подебитель Гранд-финала за первое место получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.