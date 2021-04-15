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    14:17, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Гранату выловил рыбак в реке Усолка в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарец выловил гранату F1 на спиннинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате проведённой экспертизы установлено, что обнаруженная граната марки F1 является учебной. Данную гранату 14 апреля, около 19:30 ч., житель города Павлодара выловил в реке Усолка на спиннинг во время рыбалки», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    По словам стражей порядка, полицейские район находки оцепили, а людей эвакуировали. Приехавшие на место сотрудники взрывотехнической группы департамента совместно с работниками кинологической службы этого ведомства после осмотра поместили обнаруженный предмет в специальную капсулу для транспортировки.

    Накануне полиция сообщила, что на реке Усолка обнаружили предмет, похожий на гранату.

    «Факт зарегистрирован. Назначены экспертизы, проводится проверка», - отметили в департаменте полиции.


    Теги:
    Общество Павлодарская область
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