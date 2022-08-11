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Гранату в припаркованном автомобиле обнаружили при осмотре территории ТРЦ в Бишкеке
11 Августа 2022 16:58

Гранату в припаркованном автомобиле обнаружили при осмотре территории ТРЦ в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – ТРЦ «Азия Молл» оцеплен из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом КНИА «Кабар» сообщили в УВД Ленинского района, передает МИА «Казинформ».

Сегодня примерно в 13:56 поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе в здании торгово-развлекательного центра «Asia Mall».

Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Ленинского района и ГУВД города Бишкека.

«В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория здания оцеплена сотрудниками милиции, также прибыли сотрудники ГКНБ. В настоящее время ведутся соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, подробности сообщим позже», - сказали в УВД.

ТАСС со ссылкой на МВД КР сообщает, что саперы при обследовании территории торгового центра в Бишкеке обнаружили гранату под автомобилем на парковке.


Фото: kabar.kg

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