Граната взорвалась в руке военнослужащего в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области у военнослужащего Нацгвардии в руке взорвалась граната, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Орталык» Национальной гвардии РК.
Пострадавший сейчас находится в реанимации областного медицинского центра. Информацию об этом также подтвердили в областном управлении здравоохранения.
«Солдат находится в областном медицинском центре. Состояние у него стабильно тяжелое. Находиться в сознании. На вопросы отвечает. Граната взорвался в руке, и, к сожалению, у него оторвало кисть правой руки», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Как пояснили в ведомстве, в данное время солдату оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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