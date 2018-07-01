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Граната взорвалась в руке военнослужащего в Карагандинской области

29 Июля 2018 22:50 68
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Граната взорвалась в руке военнослужащего в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области у военнослужащего Нацгвардии в руке взорвалась граната, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Орталык» Национальной гвардии РК.

Пострадавший сейчас находится в реанимации областного медицинского центра. Информацию об этом также подтвердили в областном управлении здравоохранения.

«Солдат находится в областном медицинском центре. Состояние у него стабильно тяжелое. Находиться в сознании. На вопросы отвечает. Граната взорвался в руке, и, к сожалению, у него оторвало  кисть правой руки», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Как пояснили в ведомстве, в данное время солдату оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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