Граната взорвалась в руках у рабочего, разбиравшего завалы здания полиции в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе продолжаются восстановительные работы зданий, пострадавших в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , в Жамбылской области в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января 2022 года поджогам, разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, объекты бизнеса в центре города Тараза, здание партии «Nur Otan» в Шуском районе. Капитальная реконструкция уже идет в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков. Были полностью разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сейчас в зданиях полиции идут восстановительные работы.

«Перед началом восстановительных работ с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщать полицейским, которые дежурят на объектах, об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств. Однако наемный сотрудник подрядной организации, выполняющей ремонтно-восстановительные работы, обнаружив свето-шумовую гранату в здании управления полиции города Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Свето-шумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После инцидента пострадавший незамедлительно был доставлен в городскую больницу Тараза.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 156 ч.2 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены необходимые экспертизы.

Отметим, что в жамбылском регионе с 00.00 часов 26 января установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.

Напомним, в ходе антитеррористической операции на территории Жамбылской области в населенных пунктах тщательно проверяются все многоэтажные дома, дачи, гаражные кооперативы, парки и скверы в целях обнаружения схронов оружия.

Так, на днях сотрудники полиции обнаружили в Таразе 52 единицы оружия - автомат Калашникова, охотничьи ружья, пистолеты Макарова, ножи, пневматическое, травматическое оружие. В Жамбылском районе обнаружен схрон оружия. Задержан 24-летний житель Тараза, хранивший в гараже оружие, похищенное во время массовых беспорядков.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.



