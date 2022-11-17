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Гран-при республиканского конкурса профмастерства завоевала преподаватель из Караганды

17 Ноября 2022, 15:00
Гран-при республиканского конкурса профмастерства завоевала преподаватель из Караганды
17 Ноября 2022, 15:00

Гран-при республиканского конкурса профмастерства завоевала преподаватель из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Преподаватель Карагандинского машиностроительного колледжа Маргарита Дудник одержала победу в республиканском конкурсе профессионального мастерства по инженерной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования по профмастерству прошли на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. В них приняли участие 14 преподавателей специальных дисциплин и мастера производственного обучения из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Жетысуской областей.

Они продемонстрировали элементы практического обучения, разработки и проектирования механической передачи и реанимирования макета «Гоша» для определения уровня подготовки по охране труда и технике безопасности.


«Все модули оценивались по определенным критериям, что позволило прозрачно отслеживать свои результаты и соперников. Конкурс был очень полезен для участников, так как стал площадкой для обмена опытом, дал возможность по-новому взглянуть на свою работу, добавить новизны и лайфхаков в профессиональную деятельность. Победа далась мне непросто. Это результат подготовки и мощной поддержки моего коллектива», – сказала Маргарита Дудник.

Маргарита Дудник работает в колледже 6 лет, преподает специальные дисциплины. По ее словам, победа в конкурсе мотивирует ее к самообразованию.


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