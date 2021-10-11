Гран-при республиканского астрономического турнира достался школьникам из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Престижные соревнования выиграли воспитанники астроклуба «Антарес» областного Дворца школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам финального боя обладателями гран-при астрономического республиканского турнира школьников имени М. Абдильдина «Человек. Земля. Вселенная» стали воспитанники астроклуба «Антарес» Дворца школьников, которые представляли сборную Павлодарской области под руководством Гульнар Баубековой», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в самом Дворце школьников региона.

Там отметили, что соревнования казахстанского астрономического турнира школьников имени М. Абдильдина «Человек. Земля. Вселенная» состоялись в Алматы. Турнир собрал лучших ребят-астрофизиков страны, а всю работу курировали сотрудники обсерватории Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек». Турнир был командным состязанием школьников в умении обсуждать сложные исследовательские и научные проблемы, где оценивается умение убедительно представлять решения задач, отстаивать их в научных дискуссиях - «астробоях». Часть задач была на английском языке.

На турнир приехали команды из Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областей, городов Нур-Султан, Павлодар и Алматы. Первым этапом соревнований были отборочные бои, лучшие участники прошли в полуфинал. В финальных боях оказались команды гимназии «Самопознание» и школы-гимназии № 176 города Алматы, команда из Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской областей, ребята из республиканской физико-математической школы города Алматы.

«В команду (сборную Павлодарской области - Казинформ) вошли Кравчук Ярослава, Манабаев Сарман, Сибилев Кирилл, Браун Илья, Хасенов Аспандияр, - дополнили во Дворце школьников. - Помимо интересного состязания, для всех участников были организованы лекции учёных-астрофизиков, встреча с победителями международных олимпиад по астрофизике прошлых лет, экскурсия на высокогорный спортивный комплекс «Медео», поход в краеведческий музей города Алматы, экскурсия по городу».

После подведения итогов прошёл праздничный концерт, отметили в управлении образования Павлодарской области.

«Целью конкурса являлось развитие космического образования школьников и поддержка одарённых детей, а также повышение интереса учащихся к астрономии, физике, космонавтике. Сарман, Илья, Кирилл ранее участвовали в республиканских научных соревнованиях школьников имени Т. Омарова. Ярослава из лицея № 8 для одарённых детей пришла в клуб только в этом учебном году, но с самого начала обучения показала яркие результаты и знания. Аспандияр приезжал на занятия из города Аксу, где учится в гимназии для одарённых детей», - отметила руководитель астроклуба «Антарес» Гульнар Баубекова. – Дальнейшая наша цель – стать участниками международного турнира».

Во Дворце школьников планируется проведение цикла онлайн-уроков по астрономии и астрофизике для школьников Павлодарской области, что даст возможность всем участвовать в отборочных турах на республиканские и международные мероприятия в течение учебного года, сообщила Гульнар Баубекова.

Фото Дворца школьников Павлодарской области.