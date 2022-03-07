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Гран-при по фехтованию: результаты выступления казахстанских спортсменов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Марта 2022, 14:15
Гран-при по фехтованию: результаты выступления казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште (Венгрия) завершился этап Гран-при по фехтованию среди мужчин. Olympic.kz представил результаты выступления казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

Лучший результат среди казахстанских спортсменов показал Руслан Курбанов. По итогам выступления казахстанец остановился в четвертьфинале турнира и занял седьмое итоговое место. По ходу турнира он одержал победу над датчанином Конградом Констадом со счетом 15:6, французом Полем Аллегри со счетом 15:14, а в первом матче основной группы победил олимпийского чемпиона Токио Масару Ямаду со счетом счет 13:12.

Вадим Шарлаимов занял 42-ое место, Эльмир Алимжанов расположился на 100-й строчке в итоговом протоколе, Дмитрий Алексанин стал 143-им, Ильхамжан Анаркулов занял 208-е место, Кирилл Павлов – 228-е, Ерлик Сертай – 244-е, а Александр Савенко – 262-ое.


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