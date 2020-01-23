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Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве: казахстанец вышел в финал

23 Января 2020 19:45
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Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве: казахстанец вышел в финал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) проходит Гран-при по дзюдо. В первый соревновательный день один представитель команды Казахстана смог выйти в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Медаль себе гарантировал Ерлан Серикжанов, успешно выступающий в категории до 66 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее местного борца Баруха Шмаилова.

В главной схватке против него на татами выйдет Баул Ан (Южная Корея).

Добавим, что в этой же весовой категории в схватке за «бронзу» примет участие Елдос Жумаканов.


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Ключевые слова: Спорт,
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