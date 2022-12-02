Гран-при международного фестиваля завоевали дети из Казахстана

2 Декабря 2022, 10:08

В Москве состоялся детско-юношеский международный фестиваль – конкурс «КТК – талантливым детям». В благотворительном проекте Каспийского Трубопроводного Консорциума приняли участие свыше 18 тысяч конкурсантов России и Казахстана.

Представлять Казахстан приехали победители регионального благотворительного конкурса «Jas-tolqyn», который проводится в рамках «КТК – талантливым детям» среди детей, проживающих в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Цель проекта КТК – это поиск талантливых детей из самых отдаленных сел и районов, которые проживают в регионах присутствия компании, поддержка и обучение их для выхода на большую сцену. Одной из особенностей проекта является передача знаний от лучших педагогов Казахстана и России.

«Мы очень рады, что нашим детям выпала такая огромная возможность приехать в Москву, получить уроки у известных профессионалов во время мастер-классов и выступить на большой сцене, - сказал заместитель генерального директора по связям с Правительством РК АО «КТК-К» Кайргельды Кабылдин. - Уверен, с каждым годом конкурс будет выявлять все больше новых талантливых детей, что является приоритетной задачей КТК в социальной сфере».

По итогам конкурсных выступлений Гран-при получили дуэт Динмухамеда Нуркабаева и Санат Асуат из города Атырау (в номинации «Вокал») и ансамбль «Ақ қайың» Исатайского района, села Аккыстау («Хореография»).

Первое место заняли Абиш Жансеит из Мангистауской области («Дәстүрлі ән»), коллектив ансамбля «Құлан саз» из города Атырау и Аслима Шакхат из города Актау («Инструментальный жанр»), Санжар Даукенов из села Теректы Западно-Казахстанской области («Вокал»).

«КТК – талантливым детям» проводится более 20 лет. Конкурс состоит из трех этапов: «заочно-дистанционный» проводится онлайн на сайте www.jas-tolqyn.kz в Казахстане и на сайте www.ktk-talant.ru в России, куда будущие конкурсанты отправляют свои анкеты. Затем, в регионах проходит второй этап – очный региональный. Заключительный этап проходит в городе Москве.

В этом году в состав жюри международного конкурса вошли Гульжан Талпакова, народная артистка РК; Батыржан Смаков, казахстанский оперный певец и дирижер Казахского Национального университета искусств; Гульбаршин Мукашева, директор государственного симфонического оркестра; Ирина Дубакина, педагог современных и народных направлений; Виктория Рилле, директор Академии культурных и образовательных инноваций и другие высококвалифицированные и опытные специалисты, педагоги творческих коллективов, режиссеры, выдающиеся деятели культуры и искусств, заслуженные артисты, почетные деятели искусств.

На гала-концерте, который прошел по итогам конкурса, выступления казахстанских участников, особенно звучание домбры, жетиген и древних национальных ударных инструментов вызвали большой восторг среди московских зрителей.

Благотворительный проект КТК способствует сохранению самобытной культуры и национальных традиций.