Гран-при международного фестиваля получил слабовидящий карагандинский домбрист

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги Международного онлайн-фестиваля Juldyzai для детей с особыми образовательными потребностями. карагандинец Нурдаулет Сагатбек стал обладателем единственного Гран-при фестиваля, передает МИА «Казинформ».

Юные таланты соревновались в четырёх номинациях: вокал, хореография, игра на инструментах, жестовое пение. В конкурсе приняли участие около трех тысяч детей от 10 до 18 лет из Казахстана, России, Грузии и Узбекистана, в финал вышли 379. 14-летний карагандинец Нурдаулет Сагатбек стал обладателем единственного Гран-при фестиваля.

Музыкант исполнил кюй Дины Нурпеисовой «Бұл-бұл». Он учится в специальной школе-интернате №1 для детей с нарушением зрения Управления образования Карагандинской области. Руководитель – Нурдаулет Идырысов.

«Я с детства увлекаюсь музыкой. Но на домбру записался в 11 лет. За три года я написал 13 кюев и одну песню, которую посвятил своим родителям. Слова песни написал Оркен Мунайтпас. Во время фестиваля я особо не волновался, потому что был уверен в себе и чувствовал, что одержу победу. В будущем хочу стать композитором, кюйши. Писать музыку. Кроме домбры, я ещё занимаюсь вокалом и играю на фортепиано», – рассказал Нурдаулет.

Это не единственная победа в копилке юного музыканта. Он уже не раз заявлял о себе на республиканских и областных конкурсах.

Кроме Нурдаулета, в фестивале участвовали и другие юные таланты из Караганды. Они тоже показали хорошие результаты:

В «Жестовом пении» среди старших групп 2-е место занял дуэт Алины Бакиной и Ильи Чичулина из КГУ «Специальная школа-интернат №3». Руководитель – Елена Литвишкова;

в «Инструментальном исполнении» среди старших групп 2-е место с народной песней «Қарлығаш» у Нуршат Баетовой из КГУ «Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением зрения». Руководитель – Нурдаулет Идырысов;

в «Хореографии» среди старших групп 3-го места удостоилась Гульнара Нурмаганбетова с индийским танцем, КГУ «Специальная школа-интернат №9». Руководитель – Асель Жагипарова.