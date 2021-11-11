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Гран-при международного фестиваля получил карагандинский ансамбль юных домбристов

11 Ноября 2021 19:20
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Гран-при международного фестиваля получил карагандинский ансамбль юных домбристов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанники карагандинской школы-студии «Қаракат» показали высокие результаты на І Международном фестивале искусств ISTANBUL AUTUMN. На конкурсе в Турции юные дарования выиграли 21 медаль, кубок и восемь путёвок. А Гран-при фестиваля получил ансамбль домбристов «Самғау», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш коллектив сформировался в сентябре, и за два месяца мы выучили три кюя. На конкурсе исполнили два из них – «Көксерек» и «Секіртпе». В ансамбле у нас 11 детей. На фестивале в нашей номинации на суд жюри было представлено 48 выступлений. Участники конкурса были из пяти стран. Мы, как обладатели Гран-при, получили ещё и две путёвки – в Болгарию и Италию. В Италии конкурс пройдёт в июле, а в Болгарии – в августе. И мы уже начали подготовку к ним и надеемся добиться хороших результатов», – рассказала руководитель ансамбля Жазира Омарова.

Также карагандинские таланты показали хорошие результаты в номинации «Вокал». Первое место и путёвки в Италию получили Жания Аманжол, Айлана Марат, Самал Жомартхан, Тлеу Сериккали. В этой же категории первыми стали Айша Толеубек, Алихан Жумабек. Третьими – Арлан и Динмухаммед Бегендик. Руководители – Бимария Ибрай и Жулдызай Кумаш.

В номинации «Традиционная песня» Ерсултан Толеубек с песней «Бастау» занял 1-е место и получил путёвку в Италию. Руководитель – Камшат Муслимова.

Ансамбль «Аққу» (жетіген) под руководством Толкын Байшагыр расположился на 2-м месте и удостоен путёвки на конкурс в Болгарию.


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#Карагандинская область   #Культура   #Тюркский мир  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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