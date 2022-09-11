Гран-при Кубка РК по современным танцам завоевала школьница из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученица школы № 9 Павлодара Валерия Соколовская в составе студии эстрадного танца «Inside» привезла награды Кубка Казахстана по современным танцам, прошедшего в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учащаяся 7 класса школы № 9 Павлодара Валерия Соколовская приняла участие в составе студии эстрадного танца «Inside» в чемпионате Кубка Казахстана по современным танцам в Нур-Султане и заняла два первых призовых места», - сообщили журналистам в управлении образования Павлодарской области.

По словам Валерии, она исполнила четыре номера: два сольных и два групповых.

«Один из танцев называется «Ave Maria», очень сложный. Я завоевала гран-гри. А также исполнила эстрадно-спортивный танец «Африка», с которым тоже завоевала главную награду», - отметила В. Соколовская.

В апреле Валерия приняла участие в республиканском многожанровом конкурсе «Unistar Astana» в составе старшей группы. По его итогам девочка получила гран-при за танец «Доверие», заняла I место за номер «Изоляция» в международном конкурсе в Грузии, выступила сольно с танцем «Вот это Африка!» и завоевала гран-при. Она была признана одной из сильнейших граций в Кыргызстане. По данным областного управления образования, павлодарский коллектив совмещает элементы гимнастики и хореографические трюки. Это очень сложно, но только так можно рассчитывать на победу в престижных конкурсах, считают здесь.

«С 2021 года студия работает по государственной программе Artsport. Благодаря этому, появилась возможность заниматься в студии бесплатно. Мое любимое занятие танцами не мешает мне заниматься плаванием, хорошо учиться и принимать активное участие в жизни класса и школы», - поделилась Валерия.

В управлении образования Павлодарской области отметили, что сеть государственных организаций дополнительного образования состоит из 36 единиц, и в это число входят 29 дворовых клубов. Внешкольные организации образования посещают 42,5 тыс. детей, а это 37,7 % от общего числа детей.

«На базе общеобразовательных школ организована работа 4917 кружков по интересам с охватом 57 тыс. учащихся, в 3501 спортивной секции по 28 видам спорта охвачено 62,2 тыс. детей», - добавили в управлении.

Фото управления образования Павлодарской области.