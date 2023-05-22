Гран-при конкурса вокалистов «Дауыс» имени Марата Айтимова завоевала солистка академии ASTANA OPERA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу три призовых места республиканского конкурса вокалистов «Дауыс» имени заслуженного деятеля Казахстана Марата Айтимова завоевали слушатели Международной оперной академии ASTANA OPERA. Айгерим Аманжолова стала обладательницей гран-при, первое место присуждено Динмухамеду Кошкинбаеву, третье – Валерию Селиванову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Конкурс имени Марата Айтимова впервые прошел в 2019 году и был назван в честь известного певца и вокального педагога, учеником которого является Димаш Кудайберген. В этом году в певческом состязании приняли участие 46 молодых исполнителей со всего Казахстана. Его победительница Айгерим Аманжолова уверена: важная часть ее победы принадлежит преподавателям.

– Любой конкурс требует хорошей подготовки, серьезной работы с педагогом. Большую роль в моем успехе сыграл заслуженный деятель Казахстана, профессор Азамат Желтыргузов. Вместе с ним мы составляли программу, работали над вокалом, фразировкой, стилем, образом, – отмечает солистка. – Безусловно, огромное значение в моем профессиональном становлении сыграла Международная оперная академия. Здесь нам преподают именитые певцы и вокальные педагоги, наша задача – взять от них все лучшее.

Для участия в отборочном туре Айгерим Аманжолова отправила видео исполнения арии Мими из оперы «Богема» Дж. Пуччини. В первом и втором туре спела арию Манон из оперы «Манон Леско» Дж. Пуччини, романс «Ночи безумные» П.Чайковского, народную песню «Ахау бикем», арию Енлик из оперы Газизы Жубановой «Енлик – Кебек», а также романс «Из травы я взлетела…».

По словам вокалистки, благодаря академии она получила возможность исполнять главные роли в известных мировых операх.

– В прошлом году я выступала с партией Донны Эльвиры из оперы «Дон Жуан» В.А.Моцарта в постановке режиссера из Италии Аллы Симонишвили, в этом году – с Иолантой из одноименной оперы П.Чайковского. Сейчас мы готовимся к выступлению, которое завершит наше обучение: в июне на большой сцене «Астана Опера» состоится премьера «Итальянки в Алжире» Дж.Россини.

За годы учебы в академии это уже второй гран-при Айгерим Аманжоловой. В первый раз главный приз ей был присужден на Международном конкурсе вокалистов имени Мукана Тулебаева.

Динмухамед Кошкинбаев, занявший в конкурсе «Дауыс» в Актобе первое место, тоже не новичок в вокальных состязаниях, является обладателем гран-при Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой. Солист отмечает высокий уровень подготовки участников.

– Все молодые исполнители с опытом, с хорошими вокальными данными, поэтому могу сказать, что конкурс прошел на высоком уровне. Я был подготовлен благодаря ежедневным занятиям с моим педагогом по вокалу Азаматом Желтыргузовым и концермейстером Зару Жазыкбаевой, – подчеркивает солист.

Спецификой конкурса стало обязательное исполнение произведений казахских композиторов, в частности, уроженцев Западного Казахстана – Ахмета и Газизы Жубановых. Динмухамед Кошкинбаев исполнил песню «Құсни Қорлан» Естая, арию Абая «Эй, халайық» из оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди и «Жыр жазамын» А.Жубанова.

Третье место в конкурсе занял Валерий Селиванов. Еще один слушатель академии Нурканат Тапиев стал дипломантом.

Стоит отметить, что участие в республиканских и международных вокальных конкурсах является важной составляющей подготовки молодых исполнителей в Международной оперной академии ASTANA OPERA. Это позволяет не только продемонстрировать уровень профессионального мастерства, но и приобрести новый опыт.