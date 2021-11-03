Гран-при конкурса-вернисажа «30 мгновений независимости» выиграла фотограф из Жезказгана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском музее изобразительного искусства подвели итоги областного фотоконкурса-вернисажа «30 мгновений независимости». В нём приняли участие фотографы в возрасте от 18 до 30 лет. На конкурс поступило более 50 работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам конкурса Гран-при получила фотограф из Жезказгана Галия Абдигаппарова. Призовые три места поделили между собой темиртауские фотографы. Первым стал Фёдор Лобов, второе место - у Татьяны Летневой и третье – у Екатерина Ткаченко.

«Я проработала фотокорреспондентом районной газеты «Сарыарка» в Жезказгане около 6 лет, а сейчас тренер по настольному теннису. Ранее участвовала в аналогичном фотоконкурсе в Жезказгане и получила главный приз. В Караганду я прислала около 10 снимков – это фото с различных мероприятий в нашем городе, визита Президента в Улытау», – рассказала Галия Абдигаппарова.

Победителей наградили сертификатами и денежными призами. Выставка работ молодых фотографов нашей области продлится до восьмого ноября.