Гран-при конкурса «Ер намысы - Ел намысы» в Кокшетау выиграл боец СОБРа, участник рок-группы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обладателем гран-при кокшетауского конкурса «Ер намысы - Ел намысы», посвященного Дню Первого Президента РК, стал боец СОБРа и музыкант Серик Оспанбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Конкурс среди мужчин в погонах «Ер намысы – Ел намысы» прошел во Дворце культуры «Достар» города Кокшетау и был посвящен Дню Первого Президента РК. Все участники - мужчины в погонах, которые стоят на страже нашей Родины и являются гордостью своей страны и примером для подрастающего поколения», - рассказали в ведомстве.

Победителем городского конкурса «Ер намысы - Ел намысы» и обладателем гран-при стал старший лейтенант департамента полиции Акмолинской области, инспектор специального отряда быстрого реагирования Серик Оспанбеков, который служит в подразделении СОБРа с 2002 года.

«Работа подразделения заключается в обеспечении общественной безопасности, проведении совместных работ с управлением криминальной полиции, управлением по борьбе с наркобизнесом, управлением по борьбе с организованной преступностью. Как и в любом другом строевом подразделении, рабочий день в СОБРе расписан по минутам. Но при всем этом у Серика Оспанбекова находится время и на хобби. Он с детства увлекается музыкой, вокалом и профессионально играет на гитаре.





«Мне всегда нравилось творчество Виктора Цоя, и еще в далеком детстве я мечтал о создании своей рок-группы. И очень долго шел к осуществлению своей мечты» - делится сокровенным полицейский, сегодня представляющий музыкальную группу «Арион».

«Это группа, в которой он играет и поет со своими единомышленниками. В их коллекции немало концертов, начиная с выступлений в рок-баре города Кокшетау, в котором в 2018 году группа «Арион» представила концерт, посвященный памяти Виктора Цоя», - отмечают в ведомстве.

Серик Оспанбеков женат воспитывает троих детей. Гордостью отца является старший сын Даниал, который, как и его папа, занимается спортом. Одновременно с этим вместе со своей младшей сестрой 9-летней Даяной он обучается в музыкальной школе игре на домбре. Самый младший сын - Алиаскар, любимец семейства, которому 1 год и 3 месяца, и его победы еще впереди.

«Моя семья - моя опора, мой тыл. Они – те, ради кого я живу», - говорит С. Оспанбеков.