19 Августа 2022 09:47

Гран-при ФИДЕ соберет в Нур-Султане 12 сильнейших шахматисток мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 по 30 сентября в г. Нур-Султан пройдет первый этап женского Гран-при ФИДЕ (WGP), передает МИА «Казинформ».

Как сообщила Казахстанская федерация шахмат в Facebook, турнир соберет 12 сильнейших шахматисток мира в г. Нур-Султан.

Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.