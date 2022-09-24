Гран-при ФИДЕ: первая победа Абдумалик и первое поражение Асаубаевой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик одержала первую победу, а Бибисара Асаубаева потерпела первое поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Жансая обыграла россиянку Полину Шувалову, а Бибисара проиграла польской шахматистке Алине Кашлинской. В пятом туре Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик потерпела первое поражение на турнире от китаянки Чжу Цзиньэр.

Перед днем отдыха у Жансаи - 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение и пятая строчка в турнирной таблице. У Бибисары также 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение, но шестая строчка.

7-й тур пройдет 25 сентября и начнется в 15:15. Абдумалик сыграет с россиянкой Александрой Костенюк, а Асаубаева - с Шуваловой.