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    21:20, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гран-при ФИДЕ: первая победа Абдумалик и первое поражение Асаубаевой

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик одержала первую победу, а Бибисара Асаубаева потерпела первое поражение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Жансая обыграла россиянку Полину Шувалову, а Бибисара проиграла польской шахматистке Алине Кашлинской. В пятом туре Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик потерпела первое поражение на турнире от китаянки Чжу Цзиньэр.

    Перед днем отдыха у Жансаи - 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение и пятая строчка в турнирной таблице. У Бибисары также 1 победа, 4 ничьи, 1 поражение, но шестая строчка.

    7-й тур пройдет 25 сентября и начнется в 15:15. Абдумалик сыграет с россиянкой Александрой Костенюк, а Асаубаева - с Шуваловой.


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