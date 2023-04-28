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Гран-при Азербайджана «Формулы 1» стартует в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
28 Апреля 2023, 13:46
Гран-при Азербайджана «Формулы 1» стартует в Баку Фото: Trend

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Азербайджана - Баку - стартует седьмой по счету гоночный уик-энд Гран-при Азербайджана в классе «Формулы-1». Среди экспертов принято считать, что бакинские гонки одно из самых интересных и непредсказуемых этапов «королевских гонок» в сезоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день соревнований состоятся свободные заезды (тренировка) команд Формулы-1 и Формулы-2, а также рейтинговый раунд, где будет организована классификационная гонка для определения расстановки пилотов.

29 апреля состоится второй свободный заезд (квалификация к спринтерской гонке) команд «Формулы-1» и спринтерские гонки команд «Формулы-1» и «Формулы-2».

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Баку станет первым из шести городов, где в этом сезоне пройдет спринт — мини-гонка перед основным заездом. Если раньше она влияла только на формирование стартовых позиций главной гонки, то теперь это фактически отдельное соревнование.

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Наконец, в третий гоночный день - 30 апреля, пройдет главная гонка – «Формула-1».

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» считается самой непредсказуемой гонкой - еще ни одному пилоту «Формулы-1» не удалось побеждать на этих гонках дважды.

Как известно, на бакинском этапе гонок болиды сделают 51 круг по трассе с 20-ю поворотами и общей протяженностью более шести километров.

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Трасса в Баку - самая быстрая из городских, по длине круга в календаре этого года уступает лишь Спа и Джидде, а по числу поворотов – Сингапуру и Абу-Даби – и тоже закручена против часовой стрелки. Максимальная скорость в конце прямой – около 370 км/ч.

По данным организаторов, за всю историю Гран-при в Азербайджане 2023 год выделяется как гонка с самым высоким уровнем продажи билетов по сравнению с предыдущими шестью годами.

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В этом году соревнования станут первыми, когда болельщики из более чем 100 разных стран посетят «Страну Огней».

В 2022 году в «королевских гонках», которые прошли с 10 по 12 июня, одержал победу представитель команды Red Bull - Макс Ферстаппен.

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Фото: Trend
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